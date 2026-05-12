Siirt’te askeri lojman cinayetinde karar

Kamuoyunun uzun süredir yakından takip ettiği askeri lojman cinayeti davasında karar çıktı. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Gülhan Börülce'yi öldürdüğünü kabul eden sanık Şükrü Kaya hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sanığı "yağma" suçundan da 11 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Davada yargılanan eşi Fatma Kaya ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

OLAY ASKERİ LOJMANDA MEYDANA GELMİŞTİ

Cinayet, 18 Aralık 2025 tarihinde askeri lojmanda yaşandı. Yakınlarının haber alamadığı Gülhan Börülce için yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, genç kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Soruşturmayı yürüten Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından üst komşuları olan Şükrü Kaya ve eşi Fatma Kaya'yı gözaltına aldı. Çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"BİLEZİKLERİ ALMAK İÇİN PLAN YAPTIM"

Davanın önceki duruşmalarında ifade veren Şükrü Kaya, kumar borçları nedeniyle maddi sıkıntı yaşadığını ve Gülhan Börülce'nin kolundaki altın bilezikleri almak amacıyla plan yaptığını itiraf etti. Sanık, yaklaşık bir ay boyunca apartman girişini ve dairenin durumunu takip ettiğini belirterek, olay günü eve "çantamı bırakayım ve su içeyim" bahanesiyle girdiğini söyledi. Mahkemedeki ifadesinde evde boğuşma yaşandığını anlatan Kaya, ardından eline aldığı bıçakla Börülce'yi öldürdüğünü ve altın bilezikleri aldığını kabul etti.

DAVADA YARGILANAN FATMA KAYA TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olay günü çocukların kapıyı açamadığını söylemesi üzerine alt kata indiğini ifade eden Kaya, kapının kırılmasının ardından içeri girdiğini ve Gülhan Börülce'yi yerde gördüğünü anlattı. Olayla ilgisinin bulunmadığını savunan Fatma Kaya, olay yerinde çıkan DNA izlerinin komşuluk ilişkileri nedeniyle oluşmuş olabileceğini öne sürdü. Savunmasında söylediği, "Bir kadın olarak asla bir kadın cinayetine bulaşmam" sözleri duruşmada dikkat çekti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Yargılama sürecinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şükrü Kaya'yı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığa, olay sırasında altın bilezikleri aldığı gerekçesiyle "yağma" suçundan 11 yıl hapis cezası verdi. Sanığın eşi Fatma Kaya hakkında ise suçun işlendiğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.