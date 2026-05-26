Siirt’te bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 27 Mayıs 2026 Siirt bayram namazı saati

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı namazı, Siirt'te de yoğun katılımla eda edilecek. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar için Diyanet, 27 Mayıs tarihli Siirt bayram namazı saatini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Siirt'te bayram namazı saati merak konusu oldu.
Niyet:
"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama."
1. Rekat:
İmam ve cemaat tekbir alarak namaza başlar (iftitah tekbiri).
Ardından imam 3 defa zâid tekbir (ekstra tekbir) alır, cemaat de tekrar eder.
Her tekbirde eller kulak hizasına kaldırılır ve salıverilir (eller yanlara bırakılır).
tekbirden sonra eller bağlanır ve imam Fatiha ile bir sure okur.
Rükû, secde vs. ile birinci rekat tamamlanır.
2. Rekat:
İmam Fatiha ve bir sure okur.
Okumadan sonra 3 zâid tekbir alınır.
Eller her seferinde kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
tekbirle rükûya gidilir.
Rükû, secde, oturuş ve selam ile namaz sona erer.
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد كما رزقتنا من الطيبات، ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن.
اللهم اجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور، واغفر لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين، وتقبل أعمالنا، وأصلح أحوالنا، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا.
Allah'ım! Sana hamdolsun ki bizi İslam ile hidayete erdirdin, Sana hamdolsun ki bize helal ve temiz rızıklar verdin, Sana hamdolsun ki bize hikmeti ve Kur'an'ı öğrettin.
Allah'ım! Bu günü sevinç ve mutluluk günü kıl. Bizi, ailemizi ve tüm Müslümanları bağışla. Amellerimizi kabul eyle. Hâlimizi düzelt, ömrümüzü ve rızkımızı bereketli kıl.