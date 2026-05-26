Siirt’te bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 27 Mayıs 2026 Siirt bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI DUASI

اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد كما رزقتنا من الطيبات، ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن.

اللهم اجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور، واغفر لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين، وتقبل أعمالنا، وأصلح أحوالنا، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا.

Allah'ım! Sana hamdolsun ki bizi İslam ile hidayete erdirdin, Sana hamdolsun ki bize helal ve temiz rızıklar verdin, Sana hamdolsun ki bize hikmeti ve Kur'an'ı öğrettin.

Allah'ım! Bu günü sevinç ve mutluluk günü kıl. Bizi, ailemizi ve tüm Müslümanları bağışla. Amellerimizi kabul eyle. Hâlimizi düzelt, ömrümüzü ve rızkımızı bereketli kıl.