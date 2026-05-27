Haberler Yaşam Haberleri Siirt’te bayram sabahı şüpheli evinin önünde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 27.05.2026 16:44

Siirt’te bayram sabahı şüpheli evinin önünde ölü bulundu

Siirt’te bayram namazı saatlerinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Özgür Bozan evinin önünde hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te bayram sabahı şüpheli evinin önünde ölü bulundu
  • ABONE OL

Olay, GAP Taksi civarında bulunan Sakıp Beygo Caddesi'nde yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özgür Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, Bozan'ın vücudunda bıçak ve başından taşla darp izine rastlandı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Bozan'ın cenazesi, Bozan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

#SİİRT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt’te bayram sabahı şüpheli evinin önünde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA