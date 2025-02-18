Siirt’te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Adil K. (68) eşiyle birlikte seyir halindeyken yolunu kaybetti ve yönünü bulmak amacıyla aracını Başur Köprüsü üzerinde durdurdu. Aracından inen Adil K.'ya, yoldan hızla geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adil K.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.