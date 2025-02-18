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Giriş Tarihi: 18.2.2025 20:03 Son Güncelleme: 18.2.2025 20:33

Siirt’te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Siirt-Kurtalan yolu Başur Köprüsü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yolunu kaybettiği için aracını durduran sürücüye, hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Adil K. (68) eşiyle birlikte seyir halindeyken yolunu kaybetti ve yönünü bulmak amacıyla aracını Başur Köprüsü üzerinde durdurdu. Aracından inen Adil K.'ya, yoldan hızla geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adil K.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

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Siirt’te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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