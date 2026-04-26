Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te feci kaza! Koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 26.04.2026 18:55 Son Güncelleme: 26.04.2026 19:02

Siirt'in Kurtalan ilçesinde koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Feci kazada iki kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada kamyonetteki çok sayıda koyunun da öldüğü belirtildi.

DHA Yaşam
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kamyonet devrilirken, otomobil tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KOYUN TELEF OLDU

Kazada kamyonetteki çok sayıda koyunun da öldüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#SİİRT #KURTALAN

