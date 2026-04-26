Siirt’te feci kaza! Koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kamyonet devrilirken, otomobil tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ÇOK SAYIDA KOYUN TELEF OLDU
Kazada kamyonetteki çok sayıda koyunun da öldüğü belirtildi.