Siirt'te feci olay: Cansız bedeni bulundu!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 15:54

Siirt’te feci olay: Cansız bedeni bulundu!

Siirt’te bir kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cansız bedenin Gökhan Evin'e ait olduğu belirlenirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
Siirt’te feci olay: Cansız bedeni bulundu!
  • ABONE OL

Olay, Kooperatif Mahallesi Evin Kent Sitesi mevkiinde Mevlana Cami önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 49 yaşındaki Gökhan Evin olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, Evin'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

#SİİRT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt’te feci olay: Cansız bedeni bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA