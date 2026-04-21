Siirt’te feci olay: Cansız bedeni bulundu!

Olay, Kooperatif Mahallesi Evin Kent Sitesi mevkiinde Mevlana Cami önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 49 yaşındaki Gökhan Evin olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, Evin'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.