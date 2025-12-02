Siirt’te halay çeken Adnan Pekgöz’ü öldürmüştü: 19 yaşındaki cani hakkında karar!

'SİLAHI DÜĞÜNDE HAVAYA SIKMAK İÇİN YANIMA ALMIŞTIM'

Olaya ilişkin Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya Adnan Pekgöz'ün avukatı ve aynı zamanda yakını Melek Pekgöz ile ailesi katıldı. Tutuklu sanık Aziz Asma ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Aziz Asma, 25 Kasım'da görülen ilk duruşmadaki ifadelerini yineleyerek, "Daha önce beni dövmüştü. Daha sonra büyüklerin araya girmesiyle beraber yeniden barıştırıldık. Ama sağda solda, arkadaşlarına 'Ben Aziz'i öldüreceğim' diye söylemlerde bulunuyormuş. Olayın yaşandığı gün, ben ve ailem davet edildiğimiz düğün salonuna gittik. Silahı düğünde havaya sıkmak için yanıma almıştım ve düğünün başlamasını bekledim. Orada Adnan'la karşılaştık. Düğün salonu girişinde bana başını sallayarak içeri girdi. Korktum kendimi korumak için kapıda beklemeye devam ettim. O an karşılaştığımızda belimdeki silahı çekip ayağından vurmaya karar verdim. Silah sekip karın bölgesine isabet etti. Daha sonra halı sahaya saklanıp polisi aradım ve onlara teslim oldum. Diğer yaralılardan haberim yoktu. Planlanmış bir şey yok. Planlamış olsaydım oraya ailemle gitmezdim" dedi.

Mahkeme heyeti, verilen 5 dakikalık aranın ardından Aziz Asma'nın 'Kasten tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.