Siirt’te helikopter kazasından şehit olan 17 Kahraman Mehmetçik dualarla anıldı

İl Jandarma Komutanlığınca Şehitler Camii'nde düzenlenen anma programında, mevlit okunarak aziz şehitlerimiz için dualar edildi. Programın sonunda katılımcılara gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu. Programın devamında, 17 kahraman şehidimiz için Dadaşlar Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerimiz için dualar edildi. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, anma programında Şehit Uzm. Çvş. Kürşat Güneş'in ailesiyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Mukaddes vatanımız için bedenlerini siper eden aziz şehitlerimizin hatıralarını her daim yaşatacaklarını belirterek, "10 Kasım 2012 tarihinde elim bir helikopter kazasında şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TÖREN, DADAŞLAR ANITI'NA KARANFİL BIRAKILMASIYLA SONA ERDİ

Programa; Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aziz Ayaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, şehit aileleri, gaziler, askeri erkân, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.