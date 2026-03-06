Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
Giriş Tarihi: 6.03.2026 01:46 Son Güncelleme: 6.03.2026 01:47

Siirt'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Siirt'in Şirvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, köy muhtarı tarafından vurulan Sabahattin Batu (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Siirt’te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
  • ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya (50) ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz