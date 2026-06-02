Haberler Yaşam Haberleri Siirt’te kahreden kaza! Babasının kullandığı kepçenin altında kaldı: 3 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 11:40

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. 3 yaşındaki Muhammed Aydınalp babasının kullandığı kepçenin altında kaldı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda minik Muhammed hayatını kaybetti. İşte detaylar…

Olay, dün akşam saatlerinde, Pervari ilçesi Kilis köyünde meydana geldi. Mustafa Aydınalp, ailesiyle köy kırsalındaki bahçeye gitti. Bahçede çalışma yapan Mustafa Aydınalp'in manevra yaptığı iş makinesi, oğlu Muhammed'e çarptı.

3 YAŞINDAKİ MUHAMMED HAYATINI KAYBETTİ

Muhammed Aydınalp iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Muhammed Aydınalp'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muhammed'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, gece saatlerinde Kilis köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
