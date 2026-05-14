Haberler Yaşam Haberleri Siirt’te korkunç olay! Eşekten düşüp metrelerce sürüklendi: Başını taşa çarpan Bedirhan hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 11:47

Siirt’in Eruh ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Bindiği eşekten düşüp metrelerce sürüklenen 12 yaşındaki Bedirhan Güneş başını taşa çarptı. Talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar…

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bedirhan Güneş, dengesini kaybedip, eşekten düştü. Bu sırada eli hayvanın yularına dolanan Güneş, metrelerce sürüklenip taşa çarparak ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEDİRHAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bedirhan Güneş, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
