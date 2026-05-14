Siirt’te korkunç olay! Eşekten düşüp metrelerce sürüklendi: Başını taşa çarpan Bedirhan hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bedirhan Güneş, dengesini kaybedip, eşekten düştü. Bu sırada eli hayvanın yularına dolanan Güneş, metrelerce sürüklenip taşa çarparak ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BEDİRHAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Bedirhan Güneş, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.