Giriş Tarihi: 30.9.2025 21:50 Son Güncelleme: 30.9.2025 22:08

Siirt’te kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Emrullah Tren Caddesi'nde yaşandı. Kadir Enüştekin'in (20) kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

YARALI GENÇ TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Siirt’te motosiklet kazası can aldı: 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi!
