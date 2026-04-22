Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.04.2026 04:17

Siirt'te sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö, 1 gramlık 20 sahte altınla suçüstü yakalandı.

Kuyumcuya daha önce de farklı tarihlerde 3 kişinin sahte altın getirdiği belirlendi. Bunun üzerine yürütülen çalışmada H.E, F.B. ve S.B. yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.B. ve S.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.E. ve M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

