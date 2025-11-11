Haberler Yaşam Haberleri Siirt’te sokak ortasında kavga: Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu! 5 yaralı
Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:11

Siirt’te sokak ortasında kavga: Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu! 5 yaralı

Siirt’te, iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden arbede çıktı. Meydana gelen taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Siirt’te sokak ortasında kavga: Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu! 5 yaralı

Korkutan olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminali mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, büyüyüp taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada N.B. (36), A.B. (50), S.B. (52), V.B. (28) ve F.A. (73) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt’te sokak ortasında kavga: Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu! 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz