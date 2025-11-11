Siirt’te sokak ortasında kavga: Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu! 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada N.B. (36), A.B. (50), S.B. (52), V.B. (28) ve F.A. (73) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.