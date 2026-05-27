Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:32

Siirt’te şüpheli ölüm! Bayram sabahı o ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Evinin önünde…

Siirt'te bayram namazına giden vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı. Hareketsiz şekilde yerde yatan kişi evinin önünde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine ekipler olay yerine peş peşe gelirken polis ekipleri inceleme başlattı. İşte detaylar…

İHA
Bayram namazı saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yerde yatan şahsın 42 yaşındaki Ö.B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği cadde üzerinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan ilk incelemelerin ardından olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Talihsiz adamın cansız bedeni, detaylı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör

