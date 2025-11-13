Siirt’te taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralanmıştı: 3 şüpheli tutuklandı!

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan durumu ağır olan 2 yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.