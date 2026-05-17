Siirt'te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 17.05.2026 20:01 Son Güncelleme: 17.05.2026 20:08

Siirt'te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Siirt'te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Emekçiler köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler traktörün altından çıkardıkları Muhammet Güneş (21) ve Fırat Güneş'in (15) hayatını kaybettiği, Mustafa E'nin yaralandığını belirledi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsiye kaldırılacağı öğrenildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

