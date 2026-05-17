Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Emekçiler köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Siirt'te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Ekipler traktörün altından çıkardıkları Muhammet Güneş (21) ve Fırat Güneş'in (15) hayatını kaybettiği, Mustafa E'nin yaralandığını belirledi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsiye kaldırılacağı öğrenildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.