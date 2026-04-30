Siirt’te tüyler ürperten olay! Evinde canice bıçaklanan Gülhan’ın katili komşusu çıktı: Su içme bahanesiyle kapısını çalıp…

'OLAYDAN HABERİM OLSAYDI EŞİMİ ŞİKAYET EDERDİM'

Şükrü Kaya'nın eşi tutuklu Fatma Kaya ise olaydan haberinin olmadığını ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Gülhan Börülce'nin en az 3 saattir ölü olduğunu söylediğini ifade ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. O gün saat 10.00'da uyandım. Eşimi hiçbir zaman işe giderken uğurlamazdım. O gün çocuğuma mamasını yaptıktan sonra Gülhan Börülce'nin kızı öğlen saatlerinde kapımı çalarak eve giremediklerini belirtti. Bunun üzerine kızını ve kendi çocuğumu alarak alt kata indim. Eşimi aradım, durumu ona anlattım. Gülhan Abla'yı arayarak ulaşmaya çalıştım, telefon sesi içeriden geliyordu. Antidepresan ilaçlar kullanıyordu, bu yüzden bayıldığını düşündüm. Olay yerine gelen komşu ve elektrikçinin kapıyı kırarak içeri girmesinin ardından ben de içeri girdim. Salonda, bıçak karnında yerde yatıyordu. Soğukkanlı bir insan değilim, kucağımda bebeğim vardı. 'Gülhan Abla intihar etmiş' diye bağırdım. Daha sonra olay yerine gelen Şükrü Kaya beni sakinleştirmeye çalıştı. Şükrü, yerde yatan Gülhan ablanın nabzını kontrol etti. O sırada, Gülhan Abla'nın Kuzey Irak'ta görev yapan eşini aradım, yaralı olduğunu söyledim. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde en az 3 saattir ölü olduğunu söylediler. Ben o ana kadar yaralı olduğunu sanıyordum. Cenaze evden çıkarılırken bayılmışım, hastaneye götürmüşler. Bir kadın olarak asla bir kadın cinayetine bulaşmam. Bir anne olarak bir çocuğu nasıl annesiz bırakabilirim? Olaydan önceki akşam onlara gitmiştik, başka komşularımız da gelmişti. DNA'mın bardakta çıkması normaldir. Olay esnasında da fenalaştığım için biri bana su vermiş olabilir, o anı hatırlamıyorum. Olay günü mutfağa girmedim. Olaydan haberim olsaydı eşimi şikayet ederdim. 2022 yılından beri aile dostuyuz. Bayramlarda ellerini öpmeye giderdik. Suçum yok benim" diye konuştu.