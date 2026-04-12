Haberler Yaşam Haberleri Siirt'te yağmur bir anda kabusa döndü! Debisi yükselen dere hasta kadına mezar oldu...
Giriş Tarihi: 12.04.2026 16:02

Siirt’te kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı, hastaneye götürülürken aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalınması sonucu araç içerisinde hayatını kaybetti. Cenazesi adli tıp morguna gönderildi.

İHA
Siirt'in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı, hastaneye götürülürken aşırı yağış nedeniyle taşan derede mahsur kaldı. Veysel Karani beldesine bağlı Meşelik köyünden minibüsle yola çıkan vatandaşlar, dere taşkını nedeniyle araçla birlikte suların ortasında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de desteğiyle minibüs bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli alana alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gölbaşı kurtarılamadı. Olayda mahsur kalan diğer vatandaşlara destek sağlanırken, Gölbaşı'nın cenazesi otopsi için Siirt'e gönderildi.

