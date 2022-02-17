Sıkıntı Duası Okunuşu ve Anlamı - Sıkıntı Anında ve Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar ve Türkçe Anlamı

Günlük hayatımızda büyük ya da küçük çeşitli sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda ise ilk akla gelen dua etmek olur. Yaşanan türlü sıkıntılardan kurtulmak ve feraha kavuşmak için Allah'tan (C.C) dua ederek yardım istenir. Sıkıntı için okunacak dualar da bu noktada merak konusu olmaktadır. Sıkıntı anında dua okuyarak bu sıkıntılara bir çözüm bulmayı dileyenler okunması tavsiye edilen dualara bu başlık altından ulaşabilecek. İşte sıkıntı duası ve sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dualar!

SIKINTI DUASI OKU

Yaşanan sıkıntılardan sonra sabretmek ve Allah'a dua etmek gerekir. Bu gibi durumlarda sabırlı olmak büyük önem taşır. Karşılaşılan zorluklar ve olumsuzluklar karşısında sıkıntıya düşen ve bunun üstesinden bir an önce gelmek isteyenler dualar ederek Allah'tan yardım istemektedir. İnşirah Suresi de bu gibi durumlarda okunması tavsiye edilen bir suredir.

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye (r.a) tavsiye ettiği her türlü sıkıntıyı gideren dua şöyle;

Hz. Ali (r.a.) şöyle der: "Resûlullah Efendimiz, başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler:

Türkçe Okunuşu:

"Lâ ilâhe illâllâhül halimül kerimü sübhanellahi ve tebarekellahû rabbül-'arşil-'azîm vel hamdûlillahi rabbil alemin."

Anlamı:

«Halîm ve Kerîm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur»." (Ahmed, I, 91, 92, 94)