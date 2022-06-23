Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldüren sanığın cinsel istismardan yargılanmasına devam edildi

İNDİRİMSİZ CEZA TALEBİ

Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, önceki beyanını tekrarlayarak, şikayetçi oldukları sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Şentürk ailesinin avukatı Zülal Toptepe de, sanığın üzerine atılı suçtan kurtulmak için 'rızası vardı' yönündeki savunmasını kabul etmediklerini belirterek suçtan kurtulmaya çalıştığını söyledi. Toptepe "15 yaşındaki kızın rızası hukuken geçerli değildir. Sanığın 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da tutuklanıp, ceza almasını ve herhangi bir indirimden faydalanmamasını talep ediyoruz" dedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 11 Ekim'e ertelendi.

Öte yandan sanık Gökçek, cinayet suçundan ise iddianamenin tamamlanması sonrası eylül ayında yargılanmasına başlanacak.