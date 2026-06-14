Haberler Yaşam Haberleri Silah kaçakçılarına operasyon
Giriş Tarihi: 14.06.2026

Silah kaçakçılarına operasyon

Silah kaçakçılarına operasyon
  • ABONE OL
Sakarya merkezli 2 ilde düzenlenen "silah kaçakçılığı" operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Evlerini silah imalathanesine çevirdikleri tespit edilen zanlılara yönelik Sapanca ilçesi ve Kocaeli'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, 616 fişek, 24 şarjör, 10 kabza, 4 namlu, 4 sürgü ile silah üretimi ve tadilatında kullanıldığı değerlendirilen freze ve taşlama makinesi, torna ve matkap tezgâhı, 3 matkap, 2 mengene, 5 çelik törpü, tornavida, vidalı kumpas, taşlama motor ucu ile 7 farklı ebatlarda matkap ucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sına adli kontrol tedbiri uygulandı. Zanlılardan 5'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

#SAPANCA #SAKARYA #KOCAELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Silah kaçakçılarına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA