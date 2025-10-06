Silah kaçakçılığında Daltonlar izi! 3D yazıcı detayı: 18 şüpheli 173 adet suikast silahıyla yakalandı

İSPANYA'YA KAÇIRACAKLARMIŞ

Gözaltına alınan 5 şahıs, Soufli bölgesinde son 24 saat içinde keşfedilen silah deposuyla hiçbir ilgililerinin olmadığını iddia etti. Fakat yapılan araştırmada silahların Yunanistan başta olmak üzere İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki çete üyelerine gönderileceği ve diğer grup üyeleriyle bağlantılı oldukları belirlendi. 5 şahıs ateşli silah bulundurmak suçlamasıyla tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Evros sınırını silahlarla geçen 13 kişi ise Cumartesi günü Dedeağaç mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, sığınma hakkı talep etti. İfadelerinin ardından 13 şüpheli silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.