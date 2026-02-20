Silah tutukluluk yapınca eski eşini öldüremedi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik yaşayan E.A. ve S.K., boşanma davası açtı. Kısa süre önce de genç çifti Aile Mahkemesi boşadı. Boşandıktan sonra zaman zaman aralarında telefonda tartışma yaşandığı öğrenilirken, geçtiğimiz gün E.A., eski eşiyle konuşmak için telefon açtı. Ardından yanına silahını da alan öfkeli adam, S.K.'nin çalıştığı iş yerine gitti. Eski karı-koca arasında başlayan tartışma kısa sürede, sözlü hakaretlere döndü. E.A., belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak, genç kadının kafasına dayadı. E.A., tetiği çekerken, silah tutukluluk yaptı. Birkaç kez tetiği basmasına rağmen silah ateş almayınca bunu fırsat bilen genç kadın, eski eşiyle kısa süre boğuştu. S.K., gözü dönmüş eski kocanın elinden kurtularak olay yerinden kaçıp kurtuldu. Bu sırada olayı gören bir kişi E.A.'yı tutarak cinayet işlemesini önlendi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Yaşanan olayın ardından genç kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, güvenlik kameralarını da inceledi. Ardından E.A. gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.