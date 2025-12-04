Silahla şaka hayattan kopardı

Denizli'nin Pamukkale İlçesinde yaşayan lise öğrencisi olan Burak K. (15), önceki gün ailesinin evde olmadığı sırada, İran vatandaşı kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) eve davet etti. Türkiye'de Yıldız ismini kullanan Zahra Jahani de kız kardeşini de yanına alıp eve gitti. Evde otururken, babasına ait ruhsatsız av tüfeğini alan Burak K., şaka yaparken tetiğe bastı. Dolu olan tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığını gören kız kardeşi dışarı çıkarak, 'Ablamı öldürdü' diye bağırdı.Paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı. Çocuğun çığlıkları ve silah sesini duyan komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Burak K. evine 4 km uzaklıktaki Karakaya Dağı'nda yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Burak K. ilk ifadesinde, tüfeği şaka için genç kızın yüzüne doğrulttuğunu, Zahra Jahani'nin ise 'Yapamazsın' dediğini öne sürerek, "Ben de boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.Burak K.'nın yakın bir arkadaşının ise olaydan önce kendisinin de evde olduğunu öne sürerek, "Burak, sürekli silahla şaka yapıp duruyordu. Yüz defa bin defa, 'Yapma şeytan doldurur' dedim. Birlikte şarkı söyleyip eğlendik. Sabah ben evime gittim. Burak bana, yemek yedikleri fotoğrafları attı. Ben de her şey yolunda diye, motosikletimi tamire götürdüm. Geri döndüğümde Burak'ı aradım. Bana, 'Yıldız'ı vurdum, öldü. Ben de kaçtım. Kimseye söyleme' dedi. İnanamadım. Hemen eve gittim. Ölmüştü" dediği öğrenildi.