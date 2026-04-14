Silahları ele geçirip çetelere darbe vurdular

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; yasa dışı silah ticaretine yönelik önemli bir operasyon düzenledi ve silahları işlenmesi olası suçlarda kullanılamadan ele geçirdi.

Yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen A.Ö. (46), M.T. (45) ve Ö.T. (39) isimli üç kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki ikamet adresi ve bir araçta yapılan detaylı aramalarda suç örgütlerine satılması planlanan 91 ruhsatsız tabanca ve 205 şarjör ele geçirildi.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.