Silahlarla suçüstü yakaladılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi'nde gerçekleşen bir kurşunlama olayında ele geçirilen silahların, Fatih İlçesi Haseki Sultan Mahallesi'nde yer alan bir adresten alındığını tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi. B.C.S. ve A.T.P. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda altı ruhsatsız tabanca, dört şarjör, bir sürgü kapağı, mermiler ve dört namlu ele geçirildi. B.C.S.'nin beş yıl altı ay, A.T.P.'nin ise 14 yıl bir ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezaları olduğu saptandı. İki suç ortağı da tutuklandı.