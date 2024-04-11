Silahlarla ve parçalarıyla yakaladılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye Huzur Mahallesi'nde yasa dışı silah ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. B.A. isimli bir kişi yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, altı tabanca gövdesi, 23 şarjör, 26 sürgü yatağı, dokuz tabanca sürgüsü, iki tetik mekanizması, yedi icra mili ve kırık silah gövdesine sabitlenmiş bir namlu ele geçirildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen B.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.