Silahlı çatışmada hayatını kaybeden otel sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Olay, 21 Mayıs Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otel sahibi Cavit Yılmaz ve akrabası olduğu öğrenilen 52 yaşındaki A.Y. ile ve müşteri olarak bulunan 26 yaşındaki Ufuk Sezer, amcası 55 yaşındaki M.S., 52 yaşındaki L.M. ile 34 yaşındaki E.Ş. arasında hesap meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.





Çatışmada kurşunların hedefi olan Cavit Yılmaz ile Ufuk Sezer kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz ve Sezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan M.S.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yılmaz'ın bir dönem Sakarya amatör liglerinde mücadele eden Akovabarışspor'un kulüp başkanlığını yaptığı ve mülk sahibi olduğu otelin işletmecinin ayrılması nedeniyle yaklaşık 1 ay önce otel ve gazinoyu kendi işletmeye başladığı öğrenildi.





Otel sahibi ve eski kulüp başkanı Cavit Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Büyükdere Mahallesi Çamlık Camii'ne getirildi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, Büyükdere Mahallesi Akova kabristanlığında defnedildi. Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan L.M., A.Y. ve E.Ş. isimli şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.