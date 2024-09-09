Silahlı çatışmaya girdiler, yol kontrol noktasında yakalandılar:1 ölü

Elazığ'da dün akşam saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerindeki bir kafenin önünde olay meydana geldi. Araçla kafe önüne gelen 3 kişi, aralarında husumet bulunan gruba ateş etmeye başladı. Bunun üzerine karşı taraf da silahla karşılık verdi. Çatışmanın ardından araçla olay yerinden kaçan şüpheliler yol üzerinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracın arka kapısını açan ekipler, kurşunların hedefi olan Bekir Tokluk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda toplam 4 kişi gözaltına alındı. Tokluk'un cansız bedeni ise otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan hayatını kaybeden Bekir Tokluk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazı denk gelişler ölümcüldür, zamanla anlayacaksınız" dediği görüldü.