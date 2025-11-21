Silahlı kavga can aldı

Şanlıurfa'da silahlı alacak - verecek kavgasında 23 yaşındaki Ali E. hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında alacak - verecek nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ali E. ve Baver A. (24), vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ali E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Baver A.'nın tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, 9 şüpheli gözaltına alındı.