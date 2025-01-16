Silahlı kavga cinayete dönüştü iki kardeş öldürüldü

Adana'da iki grup arasında küfürleşme yüzünden çıkan tartışma çatışmaya dönüşünce, ikisi kardeş 3 kişi öldü. Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Çınarlı Mahallesi'nde önceki gece iddiaya göre, iki grup arasında küfürleşme nedeniyle sokak ortasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, taraflar silahlarını çekerek birbirine ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada Serdar Akipa ile Umut Akipa kardeşler ile karşı grupta bulunan Ferhat Ay vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Serdar ile Umut Akipa'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Ay da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda boş kovanın bulunduğu olay yerinde inceleme yapan polis, katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.