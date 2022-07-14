Silahlı kavga ihbarına giden bekçiyi göğsünden vurdu! Düşmanı sanmış...

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kavga ihbarı üzerine Fetih Mahallesi Çevreli sokağa gitti. Ekipler bölgede inceleme yaparken şüpheli Merdan Çelik tarla içerisinde ekiplerin üzerine kurusıkıdan bozma tabanca ile ateş etti. Mermilerden biri çarşı-mahalle bekçisi İsa Aydemir'in göğsüne isabet etti. Yaralı Aydemir ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheli Çelik'i kısa süre sonra saklandığı yerde dolu tabanca ile yakaladı. Poliste çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenile Çelik ilk ifadesinde, "Benim düşmanlarım var, düşmanlarım geliyor sanıp ateş ettim" dediği öğrenildi.