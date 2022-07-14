Haberler Yaşam Haberleri Silahlı kavga ihbarına giden bekçiyi göğsünden vurdu! Düşmanı sanmış...
Giriş Tarihi: 14.7.2022 18:21 Son Güncelleme: 14.7.2022 18:53

Silahlı kavga ihbarına giden bekçiyi göğsünden vurdu! Düşmanı sanmış...

Konya’da silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açan ve bekçi İsa Aydemir’i göğüs kısmından vuran şüpheli Merdan Çelik (23) düşmanlarının geldiğini düşünerek ateş ettiğini ifade etti.

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Silahlı kavga ihbarına giden bekçiyi göğsünden vurdu! Düşmanı sanmış...

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kavga ihbarı üzerine Fetih Mahallesi Çevreli sokağa gitti. Ekipler bölgede inceleme yaparken şüpheli Merdan Çelik tarla içerisinde ekiplerin üzerine kurusıkıdan bozma tabanca ile ateş etti. Mermilerden biri çarşı-mahalle bekçisi İsa Aydemir'in göğsüne isabet etti. Yaralı Aydemir ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheli Çelik'i kısa süre sonra saklandığı yerde dolu tabanca ile yakaladı. Poliste çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenile Çelik ilk ifadesinde, "Benim düşmanlarım var, düşmanlarım geliyor sanıp ateş ettim" dediği öğrenildi.

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Silahlı kavga ihbarına giden bekçiyi göğsünden vurdu! Düşmanı sanmış...
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