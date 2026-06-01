Silahlı kavgada ağır yaralanan okul müdürü hayatını kaybetti!

Kızıltepe ilçesinde bayramın ikinci gününde trafikte yaşanan tartışmanın devamında karşı karşıya gelen iki aile arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, olayda ağır yaralanan ve Diyarbakır'a sevk edilerek burada tedavisine devam edilen yaralılardan 49 yaşındaki Vejdi Kılınç hayatını kaybetti.

Kızıltepe ilçesi İpek yolu üzerinde bulunan kırsal Ilıcak mahallesi mevkiinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yaşanan ve iddiaya göre trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan tartışmanın ardından iki aile fertlerinin yeniden karşı karşıya gelmesiyle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 'ü ağır 9 kişi yaralanmıştı. 112 Acil Yardım Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda Ambulans, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, 35 yaşındaki Doğan Baday ile 30 yaşındaki Abdullah Kılınç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Durumu ağır olan ve Diyarbakır'a sevk edilen 2 ağır yaralıdan biri olan ve ilçeye bağlı kırsal Eymirli Mahallesinde okul müdür yardımcısı görevinde bulunan 49 yaşındaki Vejdi Kılınç'ın da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürerken bazı gözaltılar olduğu belirtildi.