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Giriş Tarihi: 23.4.2024 13:45 Son Güncelleme: 23.4.2024 13:52

Silahlı maganda yakalandı 27 yıl hapis cezası çıktı

Bursa’da trafikte denk geldiği husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdıran saldırgan, Polisin titiz takibi sonucu 5 gün sonra yakalandı. B.A isimli saldırganın hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Silahlı maganda yakalandı 27 yıl hapis cezası çıktı

Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi otomobiliyle seyir halinde olan B.A, aynı cadde üzerinde husumetlisini gördü. Hemen frene basan B.A otomobilinden inerek belinde taşıdığı silahı çıkardı. Sokak ortasında husumetlisinin bulunduğu otomobile yağmur gibi kurşun yağdıran saldırgan, bir başka otomobildeki araç kamerasına yakalandı. Görüntüleri izleyen Bursa polisi, güvenlik kameralarını da incelemeye alınca saldırganın adresini tespit etti. Yapılan operasyonda B.A, olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın sorgusunda B.A'nın 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Silahlı maganda yakalandı 27 yıl hapis cezası çıktı
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