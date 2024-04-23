Silahlı maganda yakalandı 27 yıl hapis cezası çıktı

Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi otomobiliyle seyir halinde olan B.A, aynı cadde üzerinde husumetlisini gördü. Hemen frene basan B.A otomobilinden inerek belinde taşıdığı silahı çıkardı. Sokak ortasında husumetlisinin bulunduğu otomobile yağmur gibi kurşun yağdıran saldırgan, bir başka otomobildeki araç kamerasına yakalandı. Görüntüleri izleyen Bursa polisi, güvenlik kameralarını da incelemeye alınca saldırganın adresini tespit etti. Yapılan operasyonda B.A, olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın sorgusunda B.A'nın 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.