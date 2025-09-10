Silahlı saldırıda 1’i turist, 3 kişi yaralandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede meydana geldi. C.A. ve kuzeni H.B.A., işlettikleri deri ve giyim mağazasının önünde otururken, motosikletli, kasklı ve siyah giyimli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri motosikleti kullanırken, arkasında oturan kişi hareket halindeyken tabancayla defalarca ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği C.A. ve H.B.A. ile o sırada bölgede bulunan Rus uyruklu Tatyana Ruppert Schiller yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırı sırasında mermi isabet eden dükkanlarda hasar oluştu.

Öte yandan, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosikletin gelmesi, silah sesleriyle birlikte yaşanan panik ve saldırganların motosikletle kaçışı yer aldı. Yaralanan Rus turistin sekerek uzaklaşması da görüntüye yansıdı.

Aileler arası husumet nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.