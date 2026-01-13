Silahlı saldırıda baba ağır yaralandı oğlu öldü

Olay, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Yeşil ve oğlu Muhammed Yeşil kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yüzünü kapüşon ile gizleyip silahlı saldırgan tabancayla baba oğlu vurduktan sonra koşarak kayıplara karıştı.

OLAY ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Muhammed Yeşil, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, baba Bekir Yeşil'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan baba ile oğlu vurulma anı iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.