Silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetmişti: 3kişi gözaltına alındı!

Olay, Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Kasığından ve bacağından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin yaptığı incelemeler sonucunda olay sırasında silahı kullanan kişi ile birlikte 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
TÜM PARASI GASPEDİLMİŞ
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasbedildiğini tespit etmişti.
Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.