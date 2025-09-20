Haberler Yaşam Haberleri Silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetmişti: 3kişi gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 20.9.2025 20:54 Son Güncelleme: 20.9.2025 21:06

Silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetmişti: 3kişi gözaltına alındı!

Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetmişti: 3kişi gözaltına alındı!

Olay, Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kasığından ve bacağından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin yaptığı incelemeler sonucunda olay sırasında silahı kullanan kişi ile birlikte 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



TÜM PARASI GASPEDİLMİŞ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasbedildiğini tespit etmişti.

Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetmişti: 3kişi gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz