Silahlı tahsilatçılara baskın… 18 çete üyesi gözaltına alındı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Anadolu Yakası İlçeleri'nde aktif olan ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Farklı suçlara karıştıkları tespit edilen 18 suç örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda beş ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 97 mermi, beş tüfek kartuşu ve çek ile senetler ele geçirildi.
Para karşılığı çek ve senet tahsilatı yaptıkları, tehdit ettikleri kişilere zorla çek-senetler imzalattıkları, çok sayıda kişiyi ölümle tehdit ettikleri iddia edilen ve eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.