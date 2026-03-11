Haberler Yaşam Haberleri Sıla’ya dehşeti yaşatan eski sevgili ağır cezada
Sıla’ya dehşeti yaşatan eski sevgili ağır cezada

Konya'da 1.5 yıl önce, eski sevgilisi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla A.'yı önce aracında, ardından evine götürüp saatlerce döven ve cinsel saldırıda bulunan Hüseyin Sucu (26) hakkında, 19 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, Hüseyin Sucu'ya isnat edilen cinsel saldırı suçunun ceza üst sınırının niteliği nazara alındığında görevinin üst dereceli mahkemeye ait olduğunu belirterek yetkisizlik kararı verip dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

