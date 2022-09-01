Şile Kamp Alanları - En iyi, Deniz Kenarı Şile Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Şile sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cennet gibi yerleri bulunan birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olma özelliğini taşıyan Şile, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir bölgedir. Şile'de ciddi anlamda kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Şile'deki kamp alanları nelerdir, en iyi, deniz kenarı Şile çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeye amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

ŞİLE KAMP ALANLARI

Şile kamp alanları konusunda ücretli ve ücretsiz olmak üzere birçok yere sahiptir. Doğal güzellik bakımından adete cenneti andıran Şile genel olarak çok fazla kampçıyı kendine çekmektedir. Kampçıların sık uğrak noktası olduğu ve Şile'de bulunan bazı yerleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Kilimli Koyu Kamp Alanı

Hacıllı Şelalesi Kamp Alanı

Karacaköy Plajı Kamp Alanı

Esenceli Köyü Kamp Alanı

Darlık Barajı Kamp Alanı

Karakiraz Köyü Kamp Alanı

Bıçkıdere Köyü Kamp Alanı

Sofular Plajı Kamp Alanı

Akçakese Kamp Alanı

Kabakoz Kamp Alanı

Eşek Adası Kamp Alanı

Ömerli Barajı Kamp Alanı

Bozhane Köyü Kamp Alanı

Saklı Göl Kamp Alanı

Woody Ville Kamp Alanı

Green Park Kamping

Seferoğulları Kamping

Gelesun Kampland Kamping

Sahilköy Kamp Alanı

Kayıp Ada Kamp Alanı

Alacalı Kamp Ve Pansiyon (Kamping 61)

Akkaya Kamping

Kurfallı Plajı Kamp Alanı

Çakır Mesire Ve Kamp Alanı

İstanbul Kamp

Şuayipli Köyü Plajı Kamp Alanı

ŞİLE KAMP YERLERİ

Şile kamp noktaları konusunda çok fazla seçeneğe sahip yerlerden biridir. Bunun sebeplerinden biri de coğrafi konumunun oluşturduğu avantajlardır. Şilede birçok koy, plaj ve daha birçok farklı doğal oluşumlar bulunmaktadır. Tabi seçeneklerin çok olması da buraya gelecek olan ziyaaretçilerin aklını karıştırmaktadır. Çünkü Şile'de bulunan tüm noktalar insanların kafasını karıştıracak seviyede güzelliğe sahiptir. Bahsetmiş olduğumuz listede de gördüğünüz gibi sizlere Şile'de kamp yapılabilecek en güzel ücretli ve ücretsiz noktalardan bahsettik. Listeyi kontrol ederek gitmek istediğiniz yeri rahatlıkla araştırabilirsiniz.