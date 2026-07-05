Şile’de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı!

ŞİLE KAYMAKAMLIĞI DUYURDU

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 05 Temmuz 2026 Pazar günü saat 11.00'dan gün bitimine kadar, Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı hariç olmak üzere ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör