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Giriş Tarihi: 5.07.2026 12:45

Şile'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı!

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle Ayazma ve Ağva plajları dışındaki bölgelerde denize girmeyi yasakladı. Yasaktan habersiz ilçeye gelen tatilciler, sadece iki plajı kullanabilince yoğunluk yaşandı.

DHA Yaşam
Şile’de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Şile'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşabilecek yüksek dalga ve akıntı riskine karşı tedbir alındı.

DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI

Şile Kaymakamlığı, bugün saat 11.00 itibariyle Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasaktan haberdar olmayan bazı tatilciler Şile'ye gelmeye devam edince, denize girilebilen iki plajda yoğunluk oluştu.

ŞİLE KAYMAKAMLIĞI DUYURDU

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 05 Temmuz 2026 Pazar günü saat 11.00'dan gün bitimine kadar, Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı hariç olmak üzere ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞİLE

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Şile'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı!
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