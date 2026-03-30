Şile’de sağanak su baskınlarına neden oldu

Giriş Tarihi: 30.03.2026 22:02 Son Güncelleme: 30.03.2026 22:09

İstanbul'un Şile ilçesinde etkili olan şiddetli yağmurun ardından derelerin taşması sonucu bazı bölgeleri su bastı. Kumbaba mevkisinde bulunan bir çay bahçesi sular altında kaldı.

Şile ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle debisi yükselen derelerin taşması sonucu Kumbaba bölgesinde dere kenarında faaliyet gösteren bir çay bahçesi sular altında kaldı.

İşletme içindeki masa, sandalye ve diğer malzemeler su seviyesinin yükselmesiyle zarar gördü. Taşkın vatandaşlar tarafından görüntülenirken, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bölgede yağışlar aralıklarla devam ediyor.

