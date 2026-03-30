Şile ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle debisi yükselen derelerin taşması sonucu Kumbaba bölgesinde dere kenarında faaliyet gösteren bir çay bahçesi sular altında kaldı.

Şile'de sağanak su baskınlarına neden oldu

İşletme içindeki masa, sandalye ve diğer malzemeler su seviyesinin yükselmesiyle zarar gördü. Taşkın vatandaşlar tarafından görüntülenirken, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bölgede yağışlar aralıklarla devam ediyor.