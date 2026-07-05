Haberler Yaşam Haberleri Şile’de yasağa uyulmayınca acı haberler peş peşe geldi: Akıntıya kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp!
Giriş Tarihi: 5.07.2026 21:32 Son Güncelleme: 5.07.2026 21:42

Şile’de yasağa uyulmayınca acı haberler peş peşe geldi: Akıntıya kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp!

Şile’de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girme yasağı olmasına rağmen kurallara uymayan 3 kişi suya girerek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

DHA Yaşam
Şile’de yasağa uyulmayınca acı haberler peş peşe geldi: Akıntıya kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp!
  • ABONE OL

Şile Kaymakamlığı, bugün saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı.

Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (24) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

CENAZESİ SUDA BULUNDU

Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine saat 13.30 sıralarında ulaşıldı.

Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur ile Akçakese Köy Ağzı mevkisinde kaybolan Umut Gümüş'ü arama çalışmaları sürüyor.

#ŞİLE #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şile’de yasağa uyulmayınca acı haberler peş peşe geldi: Akıntıya kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA