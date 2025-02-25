Silifke Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Silifke Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Silifke, Anadolu'nun tarihi ve kültürel mirasını günümüze kadar taşımıştır. Doğası ve tarihi dokusu ile birlikte gezilecek birçok rotaya sahip olan ilçeye ulaşımın nasıl gerçekleştiği merak edilmektedir. İlçenin antik kentlerini keşfetmek isteyen ziyaretçiler için Silifke otogar nerede ve yol tarifi ile Silifke otogarına nasıl gidilir, merkeze yakın mı sorularının yanıtı oldukça önemlidir.

Silifke Otogar Nerede?

Akdeniz Bölgesinde yer alan Silifke'ye Türkiye'nin pek çok noktasından ulaşım sağlanabilir. Karayolu yolculuğunu tercih edenler için Mersin- Silifke güzergahına yolculuk gerçekleştiren birçok otobüs firması bulunmaktadır. Bu güzergahta yolculuk gerçekleştiren ziyaretçiler için de otogarın konumu da oldukça önemlidir. Silifke otogarının adresi: Toros, Mirza Bey Caddesi, 33900 Silifke/ Mersin olarak bilinmektedir.

Yol Tarifi ile Silifke Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Silifke, il merkezi olan Mersin'e yaklaşık olarak 85 km mesafede bulunmaktadır ve yolculuğunuzu yaklaşık olarak 1 saatte tamamlayabilirsiniz. Silifke'ye özel araçla ulaşım sağlayabileceğiniz gibi Mersin'den hareket eden otobüs ve minibüsleri de tercih edebilirsiniz.