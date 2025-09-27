Haberler Yaşam Haberleri Silifke'de otomobil bahçedeki işçilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı!
Mersin Silifke'de otomobilin bahçede çalışan işçilere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, öğle saatlerinde Kabasakallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Melahat Y.'nin kontrolünü kaybettiği 33 KMB 60 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bahçeye girdi. Otomobil, bahçede zeytin hasadı yapan 4 işçiye çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini yönlendirildi. Yaralanan Selim Avdil, Yasemin Berber, Çağlar Kaya ve Fikret Targan, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Selim Avdil, kurtarılamadı. Melahat Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

