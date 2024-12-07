Şilili hırsız Beşiktaş’ta İsviçreli işadamının evini soydu

İsviçreli işadamının Beşiktaş'taki evini soyan Şili uyruklu Franco Antonio Escobar (28) kıskıvrak yakalandı. İşadamı Donikyan Kevork'un (63) evine camı kırarak giren şüpheli, evin kasasındaki toplam değeri 3 buçuk milyon lira olan mücevher, ziynet eşyası ve dövizleri çaldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kameralarından adım adım takip edilen şüpheli, Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalandı. İhbar sonucu çalışmalara başlayan polis 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü inceleyerek zanlıya ulaştı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlının kaldığı odada yapılan aramada 5 adet saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları, büyük tornavida ve inşaat eldiveni ele geçirildi.