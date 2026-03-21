Olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri-Çerkezköy yolu Çeltik Mahallesi mevkiinde, karşı yönden gelen özel bir otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada solladığı araca çarptı. Buna rağmen kural ihlalini sürdüren sürücü, yeniden sollama yaparak yoluna devam etti. O anlar bir araç içi kamerasına yansıdı.

Silivri-Çerkezköy yolunda tehlikeli sollama kamerada

Görüntülerde, karşı yönden gelen diğer araç sürücüsünün soğukkanlı davranarak aracını yolun kenarına çektiği ve muhtemel bir kazanın önüne geçtiği görüldü. Öte yandan, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atan otomobil sürücüsünün, çarpmanın ardından durmadan yoluna devam ettiği öğrenildi.