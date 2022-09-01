Silivri Kamp Alanları - En İyi Silivri Çadır Kamp Yerleri Nerede, Nasıl Gidilir?

Silivri kamp alanları Tekirdağ'a yakın konumlarda bulunur. Hem kamp hem de bungalov tarzı konaklamanın mümkün olduğu alanlardır. Silivri çadır kamp alanları hemen herkesin doğada güvenli bir şekilde zaman geçirmesine imkan yaratır. Kamp alanlarında her türlü gereksinimin karşılanabilmesi önem taşır. Bu nedenle sizler için en iyi Silivri çadır kamp yerleri nerede nasıl gidilir sorularının tüm yanıtlarını araştırdık.

SİLİVRİ ÇADIR KAMP YERLERİ

Silivri İstanbul merkezine yaklaşık 70 km uzaklıkta bir ilçedir. Sahil ilçelerden biri olan Silivri, D-100 kara yolu üzerinde bulunur. Aynı zamanda Tekirdağ ile komşu olan Silivri Marmara Denizi'ne sahili olan yerlerdendir. Bu bakımdan hem kamp hem de bungalov tarzı konaklama yerleri fazladır. Şehrin tüm yoruculuğundan kendini uzaklaştırmak isteyenler için oldukça iyi bir konaklama imkanı sunar. Silivri çadır kamp yerleri arasında şunları tercih etmek mümkün olabilir:

SEMİZKUM MOCAMP

Semizkum Mocamp en iyi Silivri kamp yerleri arasında yer alır. Burası Marmara Denizi'ne sıfır hizmet veren yerler arasında bulunur. 250 metre uzunluğu ile son derece yüksek standartlarda bir alandır. Semizkum Mocamp 300 karavan ve çadır kamp alanına sahiptir. Aynı zamanda bungalov evlerde de konaklama imkanı bulunur. Tesis içerisinde tüm ihtiyaçları gidermek mümkün.

KARADAYI CAMPİNG

Karadayı Camping alanı Silivri'ye bağlı bir yer olan Gümüşkaya mevkiinde yer alıyor. Burası hem kamp alanı hem de bungalov kiralama alanlarından biridir. Konforlu bir tatil için ideal yerler arasındadır. Tuvalet, duş ve sıcak su gibi gereksinimler karşılanabiliyor. Mangal alanı bulunan kamp alanında aynı zamanda yürüyüş parkuru da bulunmaktadır.

DORUK CAMPİNG

Doruk Camping eskiden yalnızca çadır kurulan bir alandı. Ancak günümüzde bungalov hizmeti veriliyor. Burası plaj alanı temiz ve elektrik, duş ve sıcak su gibi konularda iyi alanlar arasında bulunuyor. Aynı zamanda restoran, cafe ve oturma alanları da bulunan bir kamp alanıdır.

EN İYİ SİLİVRİ ÇADIR KAMP YERLERİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Silivri ve çevresinde kamp yapılabilecek alanlar hem plajı hem de yürüyüş parkurları için tercih edilir. Başarılı kamp alanları olan bu alanlarda keyifli zaman geçirmek mümkündür. Tesisler denize sıfır olmakla birlikte ailelere de en iyi şekilde hitap eden alanlardır. Bungalov kiralama hizmetlerini de yine bu kamp alanlarında bulabilirsiniz. Özellikle konforlu ancak doğada tatil arayanlar için bungalovlar önemli avantajlar oluyor.