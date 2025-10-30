Haberler Yaşam Haberleri Silivri'de kan donduran olay: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu! Ağzı bantlı, boynuna bağlı eşarp, ayaklarında...
Giriş Tarihi: 30.10.2025 15:46 Son Güncelleme: 30.10.2025 15:58

İstanbul Silivri’de ikamet eden yaşlı kadın Ülser Sakarya'nın cansız bedeni, evinde ağzı bantlı boynunda eşarp sarılı şekilde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kadının eşi ve oğlunu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yaşlı kadının ölümünden kimin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor.

İstanbul Silivri'de, önceki gün sabah saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. 62 yaşındaki Ülser Sakarya'nın eşi A.S. evlerinin yanındaki kahvehaneye arkadaşlarının yanına gitmişti. Evde oğlu ve eşi Ülser vardı. İddiaya göre bir süre sonra oğlu da evden ayrıldı. A.S. arkadaşları ile bir süre oturduktan sonra, emanet verdiği keseri arkadaşı getirince onu eve bırakmak için kahvenin yanındaki evine gitti. O sırada korkunç manzara ile karşılaştı. İddiaya göre karısının cansız bedeni, boğazında eşarp bağlı ağzı bantlı şekilde yatıyordu.

KOCASI VE OĞLU GÖZALTINDA

A.S.'nin olay anında arkadaşlarını arayarak, 'Benim hanım ölmüş' dediği belirtildi.İhbar üzerine eve gelen ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm ile ilgili evden en son çıkan oğluna haber verildi. Olay yerine gelen oğlu 'Ölmüş mü' diye etrafa sorarken, polis onu da gözaltına aldı. Baba ve oğul sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BOYNUNDA EŞARP BAĞLI, AĞZI BANTLI BULUNDU

Eve giren görgü tanıklarının iddiasına göre kadının boğazında eşarp bağlı, ağzı da bantlıydı. Hatta ayağının bazı yerlerinde sıyrıklar vardı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

